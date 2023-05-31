بدائل الثانوية العامة 2023.. رابط التقديم بالمدارس التكنولوجية التطبيقية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خلال لقائه مع خالد برديسي مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالبحيرة، مدى الاهتمام بطلاب الشهادة الإعدادية، وضرورة توعيتهم بالالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية التي تعد إحدى بدائل الثانوية العامة، بمختلف المحافظات المتاحة، التي توفر فرص عمل بالقطاع الخاص، كما يبحث أولياء الأمور عن رابط وشروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المحافظات.

شروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى بدائل الثانوية العامة

وأوضح وكيل تعليم البحيرة، أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعد إحدى بدائل الثانوية العامة، تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه يجري توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم، مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها.

وأضاف في بيان، أنّ الطلاب يحصلون على مكافآت مادية في أثناء فترات التدريب العملي، مشيرًا إلى أنّ المنهج الدراسي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية من بدائل الثانوية العامة في المحافظات

وأوضح «الديب» أنه يجري مراعاة تطبيق الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطبيق نظام التقييم القائم على الدرجات، وذلك عن طريق التحقق من مدى اكتساب الطالب للدرجات بشكل متكامل ومتداخل، ليكون جديرًا بممارسة مهام معينة، عن طريق تقويم الأداء العام للطالب؛ وذلك للوصول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلي معايير الجودة العالمية.

كما أشار إلى أنّ طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، للعام الدراسي 2023-2024، يمكنهم تسجيل رغباتهم في الالتحاق بإحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المحافظات من خلال الرابط https://iatseg.org/admission/.

وذكر وكيل تعليم البحيرة، أنه يجري استكمال الإجراءات وفق الشروط المحددة بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمراحل الثانوية، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واهتمام الدولة بالتعليم الفني، كونه مستقبل الشباب في سوق العمل ومواكبة الحياة العملية.

ومدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.