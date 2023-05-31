رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مقرر مساعد لجنة التعليم بالحوار الوطني: نأمل في الخروج بنتائج مثمرة

كتب:

يسرا البسيوني
01:29 م | الأربعاء 31 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال الدكتور محمود أبوالنصر، المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنّ هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل في أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة.

طرح الآراء وتلقي المقترحات

وأوضح الدكتور محمود أبوالنصر، أنّ إدارة الجلسة تعطي مطلق الحرية للمتحدثين في طرح آرائهم، كما ترحب بتلقي المقترحات مكتوبة.

اقرأ المزيد:

توافد المشاركين بجلسة الحوار الوطني لمناقشة مشروع قانون إنشاء «الأعلى للتعليم»

الليلة على «DMC».. «من الشارع إلى الحوار الوطني» يصل جامعة القاهرة

خالد داوود: نأمل أن يكون الحوار الوطني امتدادا لجهود ملف العفو الرئاسي

ضياء رشوان: توصيات الحوار الوطني لا بد أن تتوافق مع الدستور

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: العمل الأهلي ليس رفاهية ونحتاج لتقويته

صلاح حسب الله: الحوار الوطني يهدف إلى الوصول لنتائج وتوصيات لمواجهة التحديات
بقلم يسرا البسيوني