مقرر مساعد لجنة التعليم بالحوار الوطني: نأمل في الخروج بنتائج مثمرة

قال الدكتور محمود أبوالنصر، المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنّ هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل في أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة.

طرح الآراء وتلقي المقترحات

وأوضح الدكتور محمود أبوالنصر، أنّ إدارة الجلسة تعطي مطلق الحرية للمتحدثين في طرح آرائهم، كما ترحب بتلقي المقترحات مكتوبة.