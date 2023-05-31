موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج، يشغل الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالمحافظة، وذلك بعد انتهاء الامتحانات في نهاية الأسبوع قبل الماضي، وإعلان النتيجة في 8 محافظات، فضلًا عن أسماء الأوائل في بعض منها، مثل الإسكندرية ودمياط.

وعن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج، صرح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح، وتجري الآن عملية المراجعة، وستُعلن النتيجة، بين يومي السبت والاثنين المقبلين، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء طارق الفقي محافظة سوهاج.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج

ولمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج، يستطيع الطلاب والطالبات، أو أولياء أمورهم، الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي والحصول على النتيجة من خلال الضغط من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وجاءت خطوات الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج، كالآتي:

- الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي.

- اضغط على الصف الثالث الإعدادي.

- اختار المرحلة التعليمية.

- اختار الفصل الدراسي الثاني.

- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

- ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادية 2023.

- اضغط على الاستعلام، وانتظر ثوانٍ قليلة إلى أنّ تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني في حال اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات المواد في نتيجة الصف الثالث الإعدادي

ووفقًا لما جرى إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم، تضمن توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية والمجموع الكلي، الآتي:

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 60 درجة.

- مادة الدراسات ألاجتماعية 40 درجة.

- مادة العلوم: 40 درجة.

- المجموع الكلي: 280 درجة.

بينما جاءت توزيع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني بالشهادة الإعدادية كالتالي:

- التربية الدينية 40 درجة.

- التربية الفنية 20 درجة.

- الحاسب الآلي 20 درجة.