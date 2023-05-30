تعرف على برنامج حفل ختام مهرجان إبداع 11 بحضور وزيري الشباب والثقافة

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام مهرجان مسابقة إبداع للجامعات الموسم 11 على التوالي، الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برئاسة الدكتورة نجوى صلاح، على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وبحضور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبعض المحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة والفنانين والآدباء والإعلاميين.

أجندة برنامج حفل ختام مهرجان إبداع 11

وجاء برنامج حفل ختام مهرجان إبداع 11 وتوزيع الجوائز للموسم الحالي 2022-2023، كالتالي:

- بدأ الحفل بالسلام الوطني بحضور وزيري الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة.

- تقديم مقطوعة موسيقية من آداء جامعة قناة السويس - جامعة المنصورة - أكاديمية الفنون بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة تتضمن مؤلفات «حدش شاف -عاشق الروح - لولا الملامة - قال جاني بعد يومين - افرح ياقلبي- ياود ياتقيل - جبار - انا كل ما أقول التوبة».

غناء جماعي لطلاب قناة السويس وبنها وبني سويف

-غناء جماعي بعنوان «قديم وجديد» آداء جامعات قناة السويس - بنها - بني سويف، يتضمن أغنيات «موشح عجبا لغزال - رجعنا في كلامنا ليه - مغرم - موشح تعالى أدلعك -ايه اليوم الحلو ده».

-غناء فردي يتضمن أغاني:

- دارت الأيام: غناء أماني رضا محمود

- أغنية قولي عملك ايه: غناء زياد محمد كمال

- أنساك غناء: مارجريت مجدي اسحق

- فقرة غنائية لضيف شرف الحفل أحمد جمال.

استراحة

سيرة إبداع

فيلم قصير إبداع 11 - تنفيذ التليفزيون المصري بإشراف المخرج أسامة غريب.

-عرض فني لفرق الفنون الشعبية بمشاركة جامعات: بورسعيد- حلوان - عين شمس - القاهرة - جنوب الوادي - المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

- كلمة للفنانة صفاء أبو السعود.

- كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

- كلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

- كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

- تكريم عدد من النجوم الفنانين من بينهم الفنانون أشرف زكي ومحمد رياض وسامح حسين وفتحي عبد الوهاب وأحمد وفيق ومنال سلامة ومحمد جمعة والفنان الشاب عصام عمر، والكاتب عبد الرحيم كمال واسم الفنان الراحل خالد صالح.

- تكريم رعاة الحفل.

- تكريم عدد من الفنانين النجوم الذين لمعوا في المسرح الجامعي.

- إعلان وتوزيع الجوائز.