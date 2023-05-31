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رئيس «جودة التعليم» يقترح تعيين أمين عام متفرغ لرئاسة «الأعلى للتدريب»

كتب:

يسرا البسيوني
01:44 م | الأربعاء 31 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

كشف الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، عن موافقة الهيئة على مشروع القانون المُحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وأضاف عشماوي، خلال كلمته بمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالحوار الوطني: «يسعدنا أن نكون من الهيئات المذكورة في أعضاء المجلس»، لافتا إلى أنّه من المهم وجود بعض الوزارات المدرجة في مشروع القانون، فالتعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط.

وطالب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن يكون للمجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ، مؤكدا أنّ وجود المجلس شيء مهم للتواصل والتنسيق، مشددا على أهمية وجود الطوائف كافة وأصحاب المصلحة في المجلس.

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بقلم يسرا البسيوني