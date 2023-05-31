الإعدام شنقًا لطبيب قتل مواطنا في المعادي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، طبيبًا بالإعدام شنقًا، على خلفية إدانته بقتل مواطن في المعادي بالاشتراك مع آخرين، وحبس متهمين آخرين 3 سنوات وسنة واحدة لمتهم رابع.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد لمواطن داخل مسكنه في المعادي.

خطة الجناة في قتل المجني عليه

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا المجني عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن توجه إلى منزله زاعما كونه عامل توصيل طلبات فانخدع به وفتح باب منزله آمنا مطمئنا، فأشهر في وجهه السلاح الناري وما إن هم المجني عليه بالذود عن نفسه حتى أعمل أداة بطشه مباغتا إياه بأعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث إصابته.

كما شرع المتهم في سرقة من داخل مسكن المجنى عليه المتوفى حال انتحاله صفه كاذبة عامل توصيل طلبات وحال حمله سلاحا ظاهرا، وحاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخا مسدس فردى الإطلاق كما حاز وأحرز ذخائر 25 طلقة عيار 9 مم طويل استعملها في السلاح الناري.

واشترك المتهمون الثاني والثالث والرابع، بطرق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتي القتل والسرقة موضوع الاتهام، وكان وقوعهما نتيجة محتملة لاتفاق ومساعدتهم للمتهم إضافة إلى حيازتهم بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخا مسدس.