الإعدام شنقا لقاتل شريكه بسبب خلافات مالية في الشرقية 

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم قتل شريكة المسن بالإعدام شنقا، بسبب خلافات على العمل ومبلغ مالي بمركز منيا القمح.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل مسن

تعود أحداث القضية رقم 32534 لسنة 2022 جنايات مركز منيا القمح لشهر نوفمبر 2022 حيث تلقى مدير أمن الشرقية اخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على "جمال. ج" 65 عاما داخل منزله جثة هامدة إثر الاعتداء عليه بالضرب بأداة حادة من قبل شخص مجهول، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح إلى مكان الواقعة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل يبلغ نحو 35 عاما شريك المجني عليه في مشروع شراء وبيع التكاتك، وذلك على إثر وقوع خلافات مالية بينهما.

الإعدام شنقا للمتهم

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وتم احالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، وذلك بعد أخذ رأي المفتي.