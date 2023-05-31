كشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية الترم الثاني، وذلك بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي اليوم، عقب اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة نجاح بلغت 83.9% بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية

وقال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى تحديد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية الترم الثاني، الذي ينطلق مطلع الأسبوع المقبل، أي بعد 3 أيام من اعتماد النتيجة التي ظهرت اليوم.

مدة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية

وأضاف «أبو زيد» لـ«الوطن»، أنَّ تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت 3 يونيو، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا، ويحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

وقد بلغ عدد الحضور 100077 طالبًا وطالبة لامتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، منهم 38 طالبًا وطالبة حصدوا الدرجة النهائية، أي أنّ أعداد من يحق لهم التقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في الإسكندرية، يبلغون 100039 طالبًا وطالبة.