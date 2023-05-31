عاجل.. سقوط أمطار على الإسكندرية (صور)

سقطت أمطار خفيفة مع منتصف ظهر اليوم الأربعاء مع آخر أيام شهر مايو الجاري، على مدينة الإسكندرية، وذلك في نطاق شرق المدينة بالتحديد في أحياء شرق والمنتزه أول وثان، وذلك لبضع دقائق قليلة قبل أن تتوقف سريعا، دون تأثير على حركة المواطنين.

ورصدت عدسة «الوطن» سقوط أمطار خفيفة على كورنيش الإسكندرية بدءاً من المنتزه حتى منطقة سيدي بشر، وذلك بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب في طقس الإسكندرية اليوم بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%.

توقعات سقوط أمطار على الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 20%، أي يعني أمطار خفيفة، فيما تبلغ سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 2 إلى 2.5 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

تحذير من طقس الإسكندرية اليوم

وتبع تلك الأجواء تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا، وتوخي الحذر حالة نزول البحر.