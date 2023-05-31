المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في مخدر الشابو

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكما تضمن معاقبة المتهم «هـ. ف. ك» عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الشابو المخدر بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

الاتجار في الشابو المخدر

تعود أحداث الواقعة إلى مطلع العام الجاري بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبي الشراء، وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق.