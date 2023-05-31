طريقة المشاركة في مسابقة كشاف المترجمين والشروط.. تنطلق غدا

دعا المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، للمشاركة في مسابقة «كشاف المترجمين» في دورتها الثانية بهدف ترجمة مختارات من الثقافة الأفريقية، في إطار الاهتمام بنقل الثقافة الأعمال الإبداعية الأفريقية وترجمتها، وفقًا للضوابط.

شروط مسابقة كشاف المترجمين

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة، جاءت كالتالي:

‎1- يختار المتسابق أحد الأعمال الإبداعية الأفريقية أو الأعمال التي تتناول قضايا قارة أفريقيا وترجمة عينة لا تتعدى الـ1000 كلمة.

‎2- الترجمة تكون من اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو إحدى اللغات الأفريقية إلى اللغة اللغة العربية.

3-‎ أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية مباشرة ودون لغة وسيطة.

‎4- ألا يكون العمل المقدم للمشاركة قد سبق نشره.

‎ثانيا: الجائزة‎

- سيقوم المركز بعمل تصفيات لاحقة لاختيار المترجمين الفائزين في المرحلة النهائية للمشاركة في ترجمة إصدارات المركز.

‎ثالثا‎: كيفية التقديم في المسابقة

‎- يقوم المتسابق خلال الفترة من 1 إلى 15 يوينو 2023، بإرسال عينة الترجمة بالاضافة إلى صورة من النص الأجنبي بصيغة «وورد»، بالإضافة إلى سيرة ذاتية تتضمن بيانات التواصل على البريد الإلكتروني: awards@nct.gov.eg