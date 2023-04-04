تخفيضات 25% على إصدارات «القومي للترجمة» في معرض فيصل للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بأحدث إصداراته في معرض فيصل للكتاب، والذي يستمر حتى 12 أبريل الجاري.

القومي للترجمة يشارك في معرض فيصل للكتاب

ويشارك المركزالقومي للترجمة بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراته نذكر منها، «مدرسة الحمقى، مقدمة في الأناجيل الثلاثة، وقصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم، وهل يصبح الإسلام ديمقراطيًا، والمعرفة المستدامة، تاريخ نقدي لعقد التسعينيات، مدارات المجاز في الخطاب، تدبر الكبر، أهل التشريع وأهل التأويل، بيولوجيا السعادة، رواد على سطح القمر، الصوفية والطقوس والحداثة في مصر، المياه والسلام والحرب، المشاعر السياسية، الاستشراق الطليعي، الإدارة من أجل تحقيق النتائج، مفاتيح المستقبل».

كما يشارك أيضا بمجموعة الكتب التالية، وهي «موسوعة علم الاجتماع، مغامرة المنهج، بول ريكور، أخلاق الحداثة، التدين والحراك في مصر، دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة، المباحث العلمية البينية، العقل الاجتماعي، حضارة مصر القديمة، فضاءات العنف، مشاعر تصنع تاريخًا، بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحديث، السياسة، فجر الثقافة البشرية، المناظرة الكبرى وما بعد التاريخ»