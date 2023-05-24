«القومي للترجمة»: خصم 40% على كتب أفريقيا احتفالا بيوم القارة السمراء

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تقديم خصومات تصل إلى 40% على كتبه عن أفريقيا، اليوم وغدا، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا.

كتب أفريقيا

وأضاف المركز في بيان عنه، أنّ القائمة تضمّ مجموعة كبيرة من الإصدارات، بينها دراسات عن الحركات الاجتماعية في أفريقيا، ودراسات في قبائل الشمال النيجري، والخرافة والحكايات الشعبية في أفريقيا، وراحلة من أفريقيا، والعنصرية والتعصب العرقي، وأفريقيا الحاضر والمستقبل، وتاريخ إثيوبيا، والدروب المنسية في أفريقيا والأفريكانية.

تكريم سمير عبد ربه

كما ينظم المركز الساعة 12 ظهر اليوم، لقاء ثقافيًا لتكريم المترجم سمير عبدربه، بمناقشة مجمل أعماله ومنجزه في نقل الثقافة الأفريقية إلى القارئ العربي، وذلك بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة.

والمترجم الكبير سمير عبدربه، تخصص في ترجمة روائع الأدب الأفريقي إلى اللغة العربية، من أبرز أعماله رواية «سنوات الطفولة» للكاتب النيجري وول سوينكا الحاصل على جائزة نوبل، ورواية «سهم الله» للكاتب الذائع الصيت تشينوا أتشيبي، وغيرها.

يوم أفريقيا

ويوم إفريقيا هو احتفال سنوي يقام في 25 مايو من كل عام ويوافق اليوم الذي تأسست فيه منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1963 وفي هذا اليوم وقعت الدول الأفريقية الميثاق التأسيسي للمنظمة في أديس أبابا بإثيوبيا، وفي عام 2002 أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي.