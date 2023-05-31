المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر في الهيروين بباب الشعرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

حيازة مواد مخدرة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عاطل» في دائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا «الهيروين»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، و أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتي أصدرت حكمها المتقدم.