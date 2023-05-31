استئصال ورم يزن 20 كيلو من بطن سيدة بمركز أورام طنطا

أعلن الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام طنطا، نجاح فريق طبي بالمركز في استئصال ورم ضخم يزن 20 كيلو من بطن سيدة تبلغ من العمر 33 عامًا في جراحة دقيقه استغرقت قرابة الـ 4 ساعات.

وقال الدكتور إسلام النجار، استشاري جراحة الأورام، إن المريضة كانت تعاني من آلام بالحوض والبطن وصعوبة بالتنفس وضعف بعضلة البطن، وبإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ضخم بالبطن متغلغل داخل الفص الأيمن للكبد ومتصل بالقولون من الأسفل مع تغلغل بالكلية اليمني ووجود التصاقات مع الوريد الأجوف السفلي والوريد الكبدي والقناة المرارية، وعليه تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل، وبلغ وزنه 20 كيلوجراما، في جراحة استغرقت أكثر من 4 ساعات، ووضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

جراحة الأورام ليست تقليدية

من جانب آخر، قال الدكتور محمد شوقي، مدير مركز الأورام بطنطا، أن عمليات استئصال الأورام تكون صعبة نسبيا، لأنها ليست تقليدية، ولا يدخل الطبيب على التشريح الطبيعي للجسم لأن الورم عبارة عن تشوه في الخلايا وينتج عنه تشوه في الأنسجة، متابعا: في الطبيعي نعرف أماكن الشرايين والأوردة وغيرها، لكن مع الورم نبحث عن الأصل أو الجزء المشوه لاستئصاله دون الإضرار بالمريض، وهذا ما يميز جراحة الأورام عن الجراحة العامة.

الفريق الطبي

وضم الفريق الطبي، الدكتور أحمد بحر، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور إسلام النجار استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد بسيوني والدكتور ياسر عبد الشافي أخصائي جراحة الأورام بالمركز، إلى جانب طاقم تخدير على أعلى مستوى برئاسة الدكتور خميس عبد الله، وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.