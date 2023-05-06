استخراج آلة جراحية ظلت داخل بطن سيدة 6 سنوات بالمنصورة.. عملية معقدة

في واقعة فريدة من نوعها تمكن فريق طبي بجامعة المنصورة من استخراج آلة جراحية «جفت شرياني» ظل بداخل تجويف البطن لسيدة لمده 6 سنوات، وفي جراحة صعبة ومعقدة استمرت لمدة 5 ساعات تم استخراج الآلة الجراحية، من السيدة بعد أن تسببت لها على مدار السنوات الماضية في آلام مبرحة واستئصال الرحم.

وتبين أن السيدة تدعى «ن. ع.» تبلغ من العمر 47 سنة، من محافظة الشرقية، أجرى لها عملسة جراحية سنة 2017 «ولادة قيصرية»، كانت تعاني من آلام مبرحة بمنطقة الحوض منذ شهر مارس 2023 أعقبه حدوث ناسور شرجي مهبلي، مما حدا بها إلى الكشف عند عدد كبير من الأطباء.

الدكتور أمجد فؤاد

اكتشاف شيء غريب وغير معتاد ببطن السيدة

وقال الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب جامعة المنصورة، إن هذه السيدة حضرت إلى العيادة الخارجية بمركز جراحة الجهاز الهضمي وتم مناظرة الحالة ووجد أن بها شيئا غريبا وغير معتاد ببطنها، لذا أجرى لها على الفور الأشعة والمناظير والفحوصات اللازمة وعندها تم اكتشاف جسم معدني موجود بمنطقة الحوض لهذه السيدة.

السيدة أجري لها 5 عمليات ولادة قيصرية آخرها من 6 سنوات

وأضاف فؤاد لـ «الوطن» أنه بمتابعة التاريخ المرضي للسیدة «ن. ع.» أقرت بأنها قد أجري لها عملية ولادة قيصرية في أوائل عام 2017 وكانت العملية صعبة للغاية لأنها كانت رقم 5 من العمليات القيصرية التي أجرتها هذه السيدة وقد حدث نزيف حاد أثناء الولادة وتهتك بالرحم مما حدا بأطباء النسا والتوليد إلى استئصال الرحم لإنقاذ حياتها، وبعد فترة غير وجيزة من النقاهة فى المستشفى وخارجها رجعت هذه السیدة إلى وضعها الطبيعي وبدأت في ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

معاناة السيدة من آلام في البطن والحوض

وأشار إلى أنه في بداية هذا العام 2023 بدأت هذه السيدة تعاني من آلام بالبطن والحوض وتكررت عليها هذه الآلام وازدادت حدتها وبدأ ظهور أعراض أخرى عبارة تعاني عن وجود إفرازات شبيهة بالبراز من منطقة المهبل لذا فقد أسرعت على الاستشارة الطبية المكثفة التي أثبت من خلالها وجود جسم معدني في منطقة الحوض شبيه بآلة معدنية جراحية.

استخراج آلة طبية جراحية بمنطقة الحوض عبارة عن جفت شرياني

وأوضح أنه بعد التحضير المكثف والدقيق تم استكشاف الحالة في مركز جراحة الجهاز الهضمى جامعة المنصورة، وجد خلالها آلة طبية جراحية بمنطقة الحوض عبارة عن جفت شرياني أصاب القولون والمستقيم والمثانة وعنق الرحم بالالتهابات والالتصاقات الشديدة التي أسفرت عن حدوث ناسور بين المستقيم والمهبل.

وأكد أنه في جراحة صعبة ودقيقة ومعقدة تم استخراج الجفت الشرياني وتم استئصال الأجزاء المصابة وذلك في خلال 5 ساعات كاملة، بمشاركة فريق طبي كبير ترأسه شخصيا رفقة الدكتور محمد عبد الرازق مدرس الجراحة، والطبيب محمد الكامل والطبيب محمد أمجد، وبمشاركة فريق التخدير الدكتور أمجد زغلول، والدكتورة أماني طرباي والتمريض: ميادة الدسوقى، ماجدة رحب ونهلة أحمد، الفني: محمد السيد.