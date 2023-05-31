«الأسنان» تطلق مبادرة لتمكين الصم والبكم من تلقي خدمات علاجية جيدة

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إطلاق مبادرتها الجديدة والمبتكرة لتمكين الصم والبكم من تلقي خدمات علاجية جيدة عن طريق فيديوهات توعوية تعزز التواصل مع الأطباء، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وإحدى الشركات.

وذكرت النقابة في بيان لها أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الصم والبكم على التواصل بشكل فعال مع الأطباء من خلال مجموعة من الفيديوهات المفيدة.

خدمات نقابة أطباء الأسنان

وأوضحت نقابة أطباء الأسنان أن هذه الفيديوهات تسهم في تيسير عملية التواصل بين المرضى من فئة الصم والبكم وأطباء الأسنان وتوفر المعلومات والإرشادات اللازمة للتفاهم المباشر، مما يساعد في تحسين عملية التشخيص والعلاج وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة.

مبادرة الأسنان لتقديم خدمات للصم والبكم

ودعت أطباء الأسنان للانضمام إلى هذه المبادرة حتى يمكننا مساعدة المزيد من المرضى الصم والبكم على التواصل الجيد والاستفادة الكاملة من الخدمات الطبية.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم وتمكين ذوي الهمم من تلقى الرعاية الصحية اللائقة لهم وتوفير كل سبل الراحة لهم.