محافظ بني سويف يبحث إقامة مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الكربون

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إقامة بعض المشروعات الاستثمارية والصناعية في مجال الطاقة الشمسية المتجددة، ومشروعات تخزين ثاني أكسيد الكربون في صهاريج تفريغ البترول، والتي تتماشى مع توجيهات الدولة، نحو التوسع في تنويع مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.

وفد أجنبي لبحث إقامة مشروعات في الطاقة المتجددة ببني سويف

وأشار بيان صادر عن المحافظة، اليوم، إلى استقبال محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفداً من شركة تيتان مصر للأسمنت التابعة لمجموعة تيتان العالمية اليونانية، والذي ضم: مارسيل كوبز الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكريستوس باناجو بولوس المدير الإقليمي، المهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، الأستاذ توني عثمان مدير العلاقات الحكومية بالمجموعة، في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ.

ورحب المحافظ بأي مقترحات لمشروعات استثمارية، تدعم استراتيجية بني سويف التنموية التي تشمل النهوض بــ 6 قطاعات اقتصادية رئيسية أساسية من أبرزها قطاع الصناعة والاستثمار.

مناقشة إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية على أرض بني سويف

حيث تناول اللقاء عرضا موجزا عن مجمل أنشطة ومجالات عمل مجموعة تيتان، التي تمتلك بشكل مباشر العديد من المشروعات في عدة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ولديها في مصر مجموعة شركات في مصر بحجم استثمارات تقترب من 15 مليار جنيه، تعمل في مجال إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه، وتوفر آلافا من فرص العمل، بجانب مساهماتها المتميزة في مجال العمل الأهلي تفعيلاُ لمسؤوليتها المجتمعية.