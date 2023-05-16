محافظ بني سويف يوجه برفع آثار حريق المعرض التجاري وإعادة البناء

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، أعمال رفع مخلفات حريق المعرض التجاري «شباب مصر»، وذلك ضمن الأعمال المبدئية لإعادة إنشاء وتجديد المعرض، تنفيذا تكليفات القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة المعرض إلى وضع أفضل مما كان في السابق.

محافظ بني سويف يطمأن على انتظام رفع مخلفات المعرض التجاري

وزار محافظ بني سويف منذ قليل، موقع المعرض بمنطقة الإبراهيمية، حيث اطمأن على انتظام أعمال رفع المخلفات وآثار حريق المعرض التجاري، والتي تقوم بها معدات وأجهزة شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، حيث وصلت المعدات والأجهزة، وبدأت العمل بالموقع منذ صباح اليوم.

تذليل معوقات انتظام العمل بإعادة بناء المعرض

ووجه المحافظ على تذليل أية معوقات أو توفير كل المتطلبات لانتظام واستمرار العمل، ويجرى رفع المخلفات والإشغالات الناجمة عن الحريق وتجهيز الموقع للبدء في التنفيذ، وفق التصميم الفني والهندسي الذي يتم إعداده بمعرفة المختصين من الجهاز والشركة، لإعادة تخيطط وتقسيم المعرض، مع التأكيد على تضافر كل الجهود بين الجهات والأجهزة التنفيذية لتقديم التيسيرات المطلوبة المتعلقة بإصدار الترخيص والمرافق.

محافظ بني سويف يلتقى بالمتضررين من حريق المعرض التجاري

كما التقى المحافظ عددا من الشباب المستأجرين متضرري الحريق، مؤكدا لهم أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها، دائما ما تنحاز لمواطنيها من أبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لا تتأخر في تقديم يد العون والمساعدة، لاسيما في أوقات الأزمات والتحديات، معربا عن سعادته وتقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد السيسي، لاستجابته الفورية وتوجيهاته بسرعة التخفيف عن كاهل الشباب المتضررين من الحريق والوقوف معهم ودعمهم لتجاوز تداعيات وآثار تلك الواقعة الأليمة.

من جانبهم أعرب الشباب عن امتنانهم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على سرعة الاستجابة وتوجيهاته بإعادة إعمار المعرض، والذي كان يمثل دعما معنويا وماديا غير محدود يساعدهم بشكل كبير على تجاوز محنتهم التي ألمت بهم، مؤكدين أن ما قام به الرئيس السيسي ليس بجديد، وأنهم لم يفقدوا الأمل ولو للحظة في انفراج محنتهم وثقتهم أنه بمجرد أن تصل لسيادته، لن يتأخر في الوقوف إلى جانبنا، ما نلمسه اليوم على أرض الواقع من وصول المعدات وتواجد التنفيذيين، ومتابعتهم لبدء الأعمال.