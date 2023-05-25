محافظ بني سويف يوجه بإعادة تطوير عدد من الطرق والمحاور

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولة ميدانية اليوم الخميس، بشرق النيل، تابع خلالها مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة وتوسعة وإنشاء طرق وشوارع ووصلات ومداخل، لتسهيل الوصول إلى مرسى النيل السياحي الجاري إنشاؤه على الجانب الشرقي من النيل بمدينة بني سويف.

إعادة الوجه الحضاري لطرق بني سويف

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري، وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من: المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، المهندس أشرف صالح رئيس حماية النيل بالري.

رفع كفاءة طريق الحمرايا

تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، التي شملت أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق في المسافة من نزلة كوبري العلوي شرق النيل في اتجاه الحمرايا، حيث جرى توسعة الطريق من الجانبين، وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية، من أجل تخفيف الضغط المروري وتوزيع الحركة وتقليل الكثافة في تلك المنطقة الحيوية التي تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة بني سويف العاصمة من الشرق.

رفع كفاءة طريق كارتة المحاجز

كما تفقد المحافظ، الأعمال المنفذة لتوسعة وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كارتة المحاجر يمين الطريق المؤدي إلى مطلع الكوبري في اتجاه القادم من الشرق إلى الغرب، والمؤدي إلى دير العذراء مريم.

كما تابع المحافظ، الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء طرق ومداخل المؤدية إلى المرسى السياحي الجاري إنشاؤه على الجانب الشرق الميل، إذ أوضح وكيل النقل، أنه جرى تشكيل الجسور وتنفيذ الطبقة الأولى من طبقة الأساس المساعد وجاري استكمال طبقة الأساس، وذلك بعدما جرى الانتهاء من عمل الرفع المساحي، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع جميع الإشغالات والمخلفات التي تعوق العمل، وقد تم تنفيذ أكثر من 30% من أعمال الطريق الرئيسي للمرسى والوصلات والمداخل من طريق الدير الذي يخدم بياض ودير العذراء وعددا من القرى المستفيدة والقريبة من الطريق.

ووجه المحافظ، مسؤولي الطرق والمرور والمكتب الفني بالمحافظة، بإعداد دراسة لعمل U-turn على مسافة مناسبة من نزلة كوبري الشرق في اتجاه القادم من الغرب، على أن يتم مراعاة كافة الجوانب الفنية والهندسية والاقتصادية لاختيار أنسب مكان لعمل اليوتيرن، وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وأصحاب السيارات والسائقين، فضلًا عن تكليفات لمسؤولي الطرق والري باستمرار العمل بالتوازي مع أعمال الطرق والمداخل والوصلات وأعمال إنشاء المرسى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنسيقات لضمان انتظام العمل.