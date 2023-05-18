محافظ بني سويف: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 310 لجان

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، التي انطلقت صباح اليوم، بامتحان مادة اللغة العربية، وتستمر على مدار أسبوع، لتختتم الأربعاء المقبل.

طلاب إعدادية بني سويف: الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأدى ما يزيد عن 61 الف طالب وطالبة في الصف الثالث الاعدادي الامتحان في 310 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف المدارس بقرى ومدن المحافظة، الامتحان في مادة اللغة العربية، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بالامتحان، إذ جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما عدا بعض الجزئيات البسيطة في النحو.

محافظ بني سويف يتفقد سير امتحانات الإعدادية

شملت جولة المحافظ عددًا من لجان الامتحانات المنعقدة بمقر مدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الابتدائية المشتركة بمدينة بني سويف، حيث تجول المحافظ داخل بعض اللجان بمقر المدرسة، والتي تضم طلاب وطالبات 4 مدارس إعدادية وهي «الشهيد أحمد محمد عبده، الصفوة، الراهبات، هابي هوم» بإجمالي 242 طالبا موزعين على 12 لجنة.

رافق محافظ بني سويف خلال الجولة الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، و أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف.

تحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان

واطمان المحافظ على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء، وإزالة الرهبة من نفوس الطلاب لأداء الامتحان، مشددا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم، من خلال الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، فضلا عن التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التعليم لتوفير سبل الراحة لأداء الامتحان، دون حدوث أي ‏تجاوزات مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية، تحسبا لمواجهة أي مواقف طارئة داخل اللجان.