أحمد يونس يكشف كواليس «19 سنة راديو»: أنا أول من أدخلت الرعب إلى الإذاعة

19 سنة أمام أثير الإذاعة، بدأها الإعلامي أحمد يونس ضمن فريق «الإعداد»، وانتقل منها حتى أصبح مقدّما لأشهر البرامج الإذاعية، لم يغفل فيها عن تنمية مهاراته، وكان تلميذا لأساتذة كبار تعلّم منهم أصول المهنة، ومنهم «محمد عبدالغفار، وأحمد فهمي، وطارق أبو السعود».

تجربة أحمد يونس في الإذاعة المصرية

«الوطن» تحدّثت إلى أحمد يونس، في احتفال الإذاعة المصرية بعيدها الـ89 عاما، حيث كشف عن تجربته أمام ميكروفون الإذاعة، قائلا إنّ تجربته في الراديو هي الأهم في حياته: «أعشق الراديو، ويمكنني الاستغناء عن أي وظيفة أخرى عدا الإذاعة، هي شغفي وحلمي، وتُشعرني بأنّني قريب من الناس».

برامج الرعب لأحمد يونس

إدخال الرعب إلى الإذاعة المصرية، كان واحدا من أهم المحطات المهنية في حياة «يونس»، فضلا عن تقديمه برامج أخرى موجّهة للأطفال، يقول لـ«الوطن»: «قدّمت محتوى في قالب (الرعب)، وقدّمت برامج تخص الأطفال، ونجحت في الوصول إليهم، ومنها برنامج (يونس وزيتونة)، حيث حوّلت شخصية زيتونة من شخصية مسموعة، إلى شخصية مرئية في التلفزيون على برنامج أتوبيس السعادة على شاشة DMC، ولم أتخيّل أن تعجب الأطفال الذين تعلّقوا بها».

عمل يونس في محطات إذاعية مختلفة، وفي كل محطة ترك أثرا، بنجاح ما قدّم من برامج متنوعة خاطبت شرائح وفئات عمرية مختلفة، وإضافة خبرات جديدة إليه، يقول: «كل مكان اشتغلت فيه اتعلمت منه، وما زال الراديو هو الأقرب إلى قلبي».