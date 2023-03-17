أحمد يونس يكشف كواليس أغاني رمضان زمان: 140 جنيها لغناء «أهو جه يا ولاد»

كشف الإعلامي أحمد يونس، كواليس لأول مرة عن عدد من «أغاني رمضان زمان»، منها «هاتوا الفوانيس يا ولاد»، قائلا إن الفنان محمد فوزي عندما قرر تسجيل الأغنية، اصطحب معه أطفالا للإذاعة، وأثارت الأغنية حالة واسعة من الانبهار فور طرحها، لدرجة أنها كانت تذاع بشكل مكثف للغاية، رغم احتلال أغان أخرى قبلها مكانة كبيرة ومتصدرة في أغاني رمضان.

كواليس «مرحب شهر الصوم»

أشار «يونس»، خلال تقديمه ببرنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة «DMC»، أن الشاعر محمد علي، مؤلف أغنية «مرحب شهر الصوم»، قرر كتابة أغنية لرمضان، وبالفعل توجه للإذاعة المصرية، وعرضها على لجنة الاستماع، وتمت الموافقة على كلماتها، ووقع الاختيار لغنائها على الفنان عبد العزيز محمود.

وأضاف أن الفنان عبد العزيز محمود، كان يغني أغنية «مرحب شهر الصوم» في كل الحفلات، سواء في رمضان أو غير رمضان، فكانت أكثر الأغاني طلبا له من قبل الجمهور، موضحا أنه رفض الحصول على أي أجر مقابل غناء هذه الأغنية.

أغنية «أهو جه يا ولاد»

أوضح «يونس»، أن أغنية «أهو جه يا ولاد»، سجلت عام 1959، من خلال الثلاثي المرح: «سهير» و«صفاء» و«سماح»، وتقاضوا أجر 140 جنيها، وكان وقتها رقما كبير.