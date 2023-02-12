أحمد يونس لـ إيمان الحصري: لست روائيا لكنني أحب كتابة القصص

كشف الإعلامي أحمد يونس عن سبب عدم طرح كتاب جديد من تأليفه في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، قائلا: «أنا مش طفس، طالما معنديش حاجة بلاش».

أنا لست روائي أو أديب

وأضاف أحمد يونس، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يقول دائما أنه ليس بروائي أو أديب ولكن شخصاً يكتب قصصاً جميلة تلقى قبولا أو رفضا من الناس.

وتابع: «الناس اللي بتعجبها القصص دي ليها فضل عليا كبير أوي، والناس دي علشان بتحبني وبتنزل مخصوص بالصفوف بالساعات علشان حفلات التوقيع طالما مفيش حاجة تتقد لهم تليق بيهم فبلاش، فقولت السنادي راحة، أنا كتبت رواية مرتين اتنين وقطعتها عقابا ليا علشان مقربش منها أو أعدلها حتى، أحدها قلبتها قصة إذاعية وقولتها في راديو 9090».

أحمد يونس يسرد قصص رعب على الهواء

وسرد أحمد يونس خلال استضافته بالبرنامج بعض قصص الرعب التي ألفها، لافتا أنه يلعب على الإيحاء خلال سرده قصص الرعب، وخلال كتابته لهذه القصص يغلق على نفسه المكتب ويخفض الإضاءة، متابعا: «من كتر ما بسمع دة بيجلي وقت وبيتهيألي حاجات».