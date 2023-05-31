السعودية تؤكد جاهزية قطاري الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار»، اليوم الأربعاء، جاهزية قطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هجريا، بكل سهولة ويسر.

وأوضحت أنه جرى تسخير كل الإمكانيات للإسهام في تحسين تجربة الحاج عبر تنقله السلس في قطار الحرمين السريع الذي يعتبر أحد أسرع عشرة قطارات في العالم، حيث يربط الحرمين الشريفين ببعضهما مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس.

اكتمال عمليات الصيانة الوقائية واختبار القطارات والمحطات

وأشارت إلى جاهزية قطار المشاعر واكتمال عمليات الصيانة الوقائية واختبار القطارات والمحطات، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيله وانطلاق رحلاته ابتداءً من اليوم السابع من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، حيث من المنتظر أن يجري قطار المشاعر المقدسة أكثر من ألفي رحلة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بين تسع محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى عبر 17 قطارا.

وأكدت حرصها على توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام طوال أيام مناسك الحج من خلال قطاري الحرمين والمشاعر، بما يحقق توجيهات القيادة في تسخير كل الجهود والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسهولة.