أسعار وطريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع.. يربط بين 4 مدن سعودية

تتغير أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع، ولكن ما هي طرق الحجز لهذا القطار الذي يربط بين المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة، خاصة أن هذا يسهل التنقل على أي شخص يأتي إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء العمرة أو فريضة الحج، لأن ذلك يوفر الوقت والجهد المبذول.

حجر تذاكر قطار الحرمين عن طريق موقع الهيئة

وذكر الموقع الرسمي لهيئة القطارات السريعة في المملكة العربية السعودية عن طرق حجز أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وأسعارها، خاصة أن هذا الأمر يهم كل شخص يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.

معرفة أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع

يربط قطار الحرمين بين 4 مدن في السعودية، ويعمل في المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويعمل بالكهرباء، وهو أحد أسرع القطارات الكهربائية في العالم، وتصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة.

ويمكن معرفة أسعار قطار الحرمين السريع، عبر موقع الهيئة، والتي جاءت كالتالي:

- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 150 ريالًا.

- من مكة المكرمة إلى جدة 40 ريالًا.

- من مكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالله 85 ريالً.

- من مكة المكرمة حتى مطار الملك عبدالعزيز 60 ريالًا.

- من المدينة المنورة إلى جدة 125 ريالًا.

- من المدينة المنورة حتى مدينة الملك عبدالله 100 ريال.

- من المدينة المنورة إلى مطار الملك عبدالعزيز 120 ريالًا.

- من جدة إلى مدينة الملك عبدالله 50 ريالًا.

- من جدة حتى مطار الملك عبدالعزيز 20 ريالًا.