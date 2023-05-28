«التموين»: 2 كيلو لحمة من المجمعات الاستهلاكية لكل مواطن بسعر مخفَّض

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، توفير اللحوم الطازجة في فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفَّضة للمواطنين تصل إلى 195 جنيها لكيلو اللحم السوداني الطازج، إذ تتبع هذه اللحوم وزارة التموين بعد استيرادها وذبح رؤوس المواشي الحية التي تتعاقد عليها الوزارة مع السودان.

الكمية المتاح شراؤها من اللحوم

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لكل مواطن شراء 2 كيلو من اللحوم الطازجة بسعر 195 جنيها للكيلو الواحد، وذلك من أجل ضمان وفرة وإتاحة اللحوم لجميع المواطنين على مدار اليوم في المجمعات التي يتواجد فيها أقسام خاصة للحوم.

وبحسب إقبال المواطنين على فروع المجمعات الاستهلاكية، قالت وزارة التموين إن الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية تضخ يوميا من 100 إلى 1000 كيلو من اللحوم للمجمع الاستهلاكي الواحد وفقا لعدد المترددين عليه من المواطنين لسد احتياجاتهم من اللحوم الطازجة، التي تقل عن أسعار اللحوم في محال الجزارة بحوالي 100 جنيه في الكيلو جرام.

استيراد لحوم من دولة جيبوتي

وتقترب وزارة التموين من إتمام تعاقدات جديدة مع عدة دول لاستيراد اللحوم منها، ويأتي على رأس هذه الدول جيبوتي، والتي سيتم استيراد منها رؤوس ماشية حية وذبحها داخل المجازر المصرية لضخها للمواطنين في مختلف المجمعات الاستهلاكية، وفق المعلن من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

كما توفر وزارة التموين من خلال 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية السلع الغذائية بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة عن أسعار السلاسل التجارية الخاصة، ومنها السكر الحر بسعر 18 جنيها والزيت بسعر 35 جنيها والأرز بسعر 20 جنيها.