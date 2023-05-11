مساعد وزير التموين: لا نية لتحويل دعم السلع إلى نقدي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّه لا نية لتحويل دعم السلع التموينية إلى دعم نقدي في الوقت الحالي.

لا نية لتحويل الدعم التمويني إلى نقدي

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية، في مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنّ دراسات تحويل الدعم إلى نقدي تمت مناقشتها في الماضي، وأنّها دراسات قديمة حول تحويل دعم السلع التموينية نقدي، لكنها في الوقت الحالي ليست مطروحة.

دعم الفرد على التموين

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أنّ قيمة دعم الفرد عند 50 جنيهًا ثابتة كما هي والتي يحصل من خلالها عليها الفرد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا، يختار بها سلعًا من بين قائمة السلع التموينية، والتي تضم 31 سلعة مدعمة لأصحاب بطاقات التموين.