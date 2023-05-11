رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مساعد وزير التموين: لا نية لتحويل دعم السلع إلى نقدي

كتب:

وفاء الصعيدي
03:13 م | الخميس 11 مايو 2023
الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّه لا نية لتحويل دعم السلع التموينية إلى دعم نقدي في الوقت الحالي.

لا نية لتحويل الدعم التمويني إلى نقدي

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية، في مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنّ دراسات تحويل الدعم إلى نقدي تمت مناقشتها في الماضي، وأنّها دراسات قديمة حول تحويل دعم السلع التموينية نقدي، لكنها في الوقت الحالي ليست مطروحة.

دعم الفرد على التموين

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أنّ قيمة دعم الفرد عند 50 جنيهًا ثابتة كما هي والتي يحصل من خلالها عليها الفرد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا، يختار بها سلعًا من بين قائمة السلع التموينية، والتي تضم 31 سلعة مدعمة لأصحاب بطاقات التموين.

اقرأ المزيد:

«التموين»: لم نمنح علامة «نادي القرن» لأي كيان رياضي في مصر

«التموين»: لا ضرائب على الجنيهات والسبائك الذهبية الواردة من الخارج

«التموين»: قريبا.. كارت ذكي للسجل التجاري يتضمن جميع البيانات

«التموين»: وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي للسلع الشهر المقبل

مساعد وزير التموين: محال الصاغة لن تنقل إلى مدينة الذهب في العاصمة الإدارية
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.