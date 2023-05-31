فريق مسار إجباري يطرح أغنية «حبة طبطبة» بمشاركة دياب (فيديو)

طرح فريق «مسار إجباري» أغنية جديدة، مساء اليوم الأربعاء، تحمل اسم «حبة طبطبة»، وذلك بمشاركة الفنان دياب، في أول تعاون فني بينهما، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

صُناع أغنية «حبة طبطبة»

أغنية «حبة طبطبة» من كلمات محمد البحيري، وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، وهي تدور في إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذي الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

دياب يتحدث عن تجربته مع «مسار إجباري»

وكان الفنان دياب، تناول في تصريحات سابقة لـ«الوطن» تجربته الغنائية الأولى مع فريق مسار إجباري، قائلا «التجربة جديدة علىّ، وأنا متحمس لها كثيرا، وأدعو الله أن تحمل الخير لي، خاصة أن الأغنية تأتي بعد فترة ابتعدت فيها عن تقديم الأغنيات».