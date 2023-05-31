«التعليم» تعلن خطة الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الخطة المقترحة للأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدة على التنبية على موجه عام المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلي بضرورة الالتزام بأجندة النشاط الصيفي.

تفاصيل خطة المهارات المهنية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أجندة النشاط الصيفي لمادة المهارات المهنية للعام الدراسي 2022-2023:

- شهر يوليو 2023: الأسبوع الأول إعادة تدوير المستهلكات والمخلفات، والأسبوع الثاني تنفيذ بعض المشروعات الطبيعية والمشروعات الصناعية، والأسبوع الثالث تنفيذ وجبات متوازنة في بعض الوجبات السريعة، والأسبوع الرابع تنفيذ خلية نحل من بواقي الأخشاب.

- شهر أغسطس 2023: الأسبوع الأول تنفيذ قطعة فنية باستخدام بعض غرز التطريز، والأسبوع الثاني زراعة بعض نباتات الزينة، والأسبوع الثالث تنفيذ حقيبة الإسعافات الأولية من خامات البيئة المتاحة والتدريب على محتوياتها، والأسبوع الرابع طلاء خلية النحل السابق تنفيذها.

- شهر سبتمبر 2023: تصفيات لاختيار أفضل منتج من منتجات النشاط الصيفي من المجال الصناعي والمجال الزراعي والاقتصاد المنزلي.