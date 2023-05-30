امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع 2023.. بدون مقالي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع 2023، ستبدأ يوم 12 يونيو المقبل بمادة التربية الدينية والتربية الوطنية، فيما تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم 18 يونيو 2023، طبقاً للمواعيد والجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع 2023

أضافت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع 2023 لا تتضمن أسئلة مقالية، وتشمل أسئلة موضوعية فقط «اختيار من متعدد » لافتة إلى أن المادة نجاح ورسوب، وغياب الطالب يؤدي إلى رسوبه في المادة ودخول امتحانات الدور الثاني.

المواد غير المضافة للمجموع 2023 .. رسوب ونجاح

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه يشترط حصول الطالب على 50% من مجموع درجات في امتحانات الثانوية العامة الغير مضافة للمجموع 2023 في كل مادة من «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء».

وفيما يخص كتيب المفاهيم، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع 2023، لن يتم تسليم الطلاب فيها مجلد أو ورقة المفاهيم، لافتة إلى أن الكتيبات للمواد الأساسية فقط يستلمها الطلاب مع بداية الامتحان ويسلمها مرة أخرى في نهاية الامتحان.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع 2023.. منع التليفون والأجهزة

كما أكدت وزارة التعليم، تعقد امتحانات الثانوية العامة في لجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات مشددة من منع التليفون المحمول وجميع الأجهزة من اللجان سواء للطلاب والمعلمين ومصادرة التليفون المحمول في حالة ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وفقاً لقانون الغش الإلكتروني الذي يصل فيه العقوبة إلي الحرمان من الامتحانات في مادة أو أكثر والسجن والغرامة المالية .