حالات يحق للأم فيها التقديم لأطفالها في رياض الأطفال والابتدائية 

حددت المديريات التعليمية، الحالات التي تسمح للأم بالتقديم لأطفالها بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023/2024 بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية لغات المتميزة، المقرر أن يبدأ يوم 1 يونيو ويستمر حتى يوم 30 من نفس الشهر، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

حالات تسمح للأم التقديم لأطفالها بالمدارس

وأشارت المديريات التعليمية، إلى الحالات التي تسمح للأم بتقديم الأوراق لأطفالها للالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وهي:

- وفاة الأب: (يرفق شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة منهما).

- سفر الأب للخارج: (يرفق صورة من التوكيل الرسمي + صورة من جواز السفر) إدارة المدارس الرسمية المتميزة).

- انفصال الوالدين: (يرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية).

وجود نزاع بين الأم والأب

- في حالة وجود نزاع بين الأم والأب على قيد الطفل أو لعدم تواجد الأب لأي سبب من الأسباب (سفر – طلاق – أو خلافه)فأنه يتم تفعيل الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2008 بشأن القواعد الحاكمة لأحوال التلاميذ في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين أو انفصالهما والذي جاء بمضمونه في اطار حرص الوزارة على مصلحة التلميذ في حالة النزاعات والخلافات التي قد تنشأ بين الأب والأمر - حول قيده بالمدارس التي تشرف عليها الوزارة سواء كانت مدارس حكومية أو خاصة وحرصًا في ذات الوقت على عدم مخالفة القانون فأنه يتعين الالتزام بالقواعد التالية :-

- حق الحضانة لأام بقوة القانون حتى يبلغ الصغير أو الصغيرة السن المقرر طبقا للمادة 20 فقره أولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 4 لسنه 2005 الى ان يقضى بغير ذلك في حاله عرض النزاع على القضاء.

- اختيار نوع التعليم ومستواه يكون للأب باعتباره الوالي الطبيعي على نجله عند بداية الحاقه بالتعليم، وعليه إذا كان الطفل في حضانة الأم أن يختار الطفل مدرسة قريبة من محل سكن الحضانة.

- في حالة حدوث النزاع بين الوالدين فإن الطالب يظل مقيدًا بالمدرسة المقيد بها إلى أن يحكم بغير ذلك.

-لابد من الالتزام بهذه الشروط حرصًا على الصالح العام وتحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لحماية حقوق الطفل وبناء الثقة والتعاون بين أولياء الأمور والعاملين في رياض الأطفال.