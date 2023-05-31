عاجل.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح 85.1% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190 ألفا و533 طالبا وطالبة، حضر منهم 184 ألفا و352 طالبا وطالبة، ونجح 156 ألفا و799 طالبا وطالبة.

نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنّ هناك 259 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أنّ إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.72% وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96.24%.

إدارة حلوان التعليمية في المركز الثالث

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.