الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة رضيع بالعباسية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة رضيع عمره يومان ملقى داخل كيس بلاستيكي في أحد مقالب القمامة بمنطقة العباسية، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بالعثور على جثة رضيع

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر يومان ملقى في أحد مقالب القمامة بمنطقة العباسية، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ على الفور وتبين صحته، وأن الجثة لطفل رضيع ذكر يبلغ من العمر يومان، وتم أخذ بصمة من عينته لمضاهاتها بالمتهم حين القبض عليه، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة للكشف عن هوية الجاني.

جرى تحرير المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات وجود الجثة والقبض على مرتكب الواقعة.