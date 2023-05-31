رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

البحث عن جثة شاب غرق في مياه النيل بالأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
03:50 م | الأربعاء 31 مايو 2023
غرق شاب أثناء السباحة

غرق شاب أثناء السباحة

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالأقصر جهودها لليوم الثاني على التوالي، في البحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل أثناء السباحة، بقرية المحاميد بحري جنوب الأقصر.

تلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بغرق شاب يدعى «جرجس روماني»، 22 عاما، مقيم بقرية المحاميد بحري جنوب الأقصر، أمس الثلاثاء، أثناء السباحة في النيل هربا من حرارة الجو، وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، للبحث عن جثمان الغريق والذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، وجرى  تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إلقاء 240 ألف زريعة سمك بلطي في النيل

وفي سياق منفصل، شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إلقاء 240 ألف زريعة سمك بلطي في النيل بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ضمن خطة لإلقاء نحو مليوني زريعة سمك في الأقصر وإسنا وذلك لتنمية الثروة السمكية ،في منطقة جزيرة العوامية بمدينة الأقصر، بالإضافة الي مرحلة ثانية تشمل مليون ونصف ذريعة سمك منهم مليون وحدة زريعة مبروك حشائش ونصف مليون وحدة زريعة مبروك فضي سوف يتم إلقائها في نيل مدينة إسنا في شهر يوليو المقبل. 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الأقصر

توريد 15 ألف طن قمح لشون وصوامع الأقصر

مجلس جامعة الأقصر يوافق على منح الدرجات العلمية لبعض الباحثين

رئيس «تسويق السياحة»: تخفيضات للتشجيع على زيارة الأقصر في الموسم الصيفي

إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بسبب أمطار الأقصر

الأقصر ترفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة تقلبات الطقس
بقلم أبو الحسن عبد الستار