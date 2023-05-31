البحث عن جثة شاب غرق في مياه النيل بالأقصر

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالأقصر جهودها لليوم الثاني على التوالي، في البحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل أثناء السباحة، بقرية المحاميد بحري جنوب الأقصر.

تلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بغرق شاب يدعى «جرجس روماني»، 22 عاما، مقيم بقرية المحاميد بحري جنوب الأقصر، أمس الثلاثاء، أثناء السباحة في النيل هربا من حرارة الجو، وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، للبحث عن جثمان الغريق والذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إلقاء 240 ألف زريعة سمك بلطي في النيل

وفي سياق منفصل، شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إلقاء 240 ألف زريعة سمك بلطي في النيل بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ضمن خطة لإلقاء نحو مليوني زريعة سمك في الأقصر وإسنا وذلك لتنمية الثروة السمكية ،في منطقة جزيرة العوامية بمدينة الأقصر، بالإضافة الي مرحلة ثانية تشمل مليون ونصف ذريعة سمك منهم مليون وحدة زريعة مبروك حشائش ونصف مليون وحدة زريعة مبروك فضي سوف يتم إلقائها في نيل مدينة إسنا في شهر يوليو المقبل.