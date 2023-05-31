جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في الخليفة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في منطقة الخليفة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية والاحتفاظ بها لحين مطابقتها عند التعرف عليها.

وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما انتدبت رجال الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام، وطلبت أخذ بصماتها ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية في محاولة لكشف هويتها.

بداية البلاغ

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.