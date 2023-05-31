مصرع أمين شرطة وإصابة 3 بينهم ضابط في انقلاب سيارة بأسيوط

لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب ضابط وأمين شرطة ومجند في حادث انقلاب سيارة تابعة لإدارة مرور أسيوط، وقع اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الشرقي، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أسيوط الجديدة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة مرور

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة تابعة لإدارة مرور أسيوط على الطريق الصحراوي الشرقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالمتابعة تبين انقلاب سيارة تابعه لإدارة مرور أسيوط نتج عن الحادث وفاة أمين شرطة «زكريا.ع.س»، 44 عاما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة تحت تصرف النيابة، وإصابة كلا من نقيب شرطة «محمد. ع.م» 24 عاما، جرى نقله إلى مستشفى الشرطة اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإصابة «أحمد. م. س» أمين شرطة و«محمد.ه»، مجند شرطة جرى نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى أسيوط الجديدة ولا توجد أي إعاقة مرورية على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.