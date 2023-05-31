مي فاروق تحتفل بتصدر أغنية افتكرلك إيه تريند يوتيوب

احتفلت الفنانة مي فاروق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنية «افتكرلك إيه» تريند يوتيوب.

ونشرت مي فاروق بوستر الأغنيه وعلقت قائلة: «افتكرلك ايه .. تتصدر الترند على يوتيوب، شكرًا جمهوري الغالي».

أغنية افتكرلك إيه

أغنية افتكرلك إيه، ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.وقد حققت أغنية افتكرلك إيه، نجاح كبير واشادات الجمهور فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»حيث ان الاغنيه تشهد التعاون الأول بين مي فاروق وعمرو مصطفى،