إشادات جماهيرية بأغنية افتكرلك إيه لـ مي فاروق وعمرو مصطفى «فيديو»

حظيت أغنية افتكرلك إيه، التي تشهد التعاون الأول بين مي فاروق وعمرو مصطفى، بإشادات جماهيرية واسعة، منذ طرحها مساء أمس الاثنين، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، خاصة أنها تُعد أولى أغاني مشروع عمرو مصطفى في إحياء التراث.

تفاصيل أغنية افتكرلك إيه

أغنية افتكرلك إيه، ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

وقال أحد المتابعين: «شكرًا عمرو على هذا اللحن البديع.. وأخيرًا مي فاروق لقت حد يبدع في السكة اللي هي بتحبها.. مي فاروق هي الصوت اللي يتقال عليه صوت مصر القادم بجد»، فيما قال آخر: «نتمنى ألا تكون فقط محاولة واحدة، وأن تليها أغان أخرى وبأصوات أخرى.. نجاح هذا النوع الراقي من الألحان والأغاني سيجعل الملحن الاسم الذي أعاد الفن الطربي الجميل إلى الحياة».

متابع: صوت مي فاروق عظمة مفيش كده

ورأى أحد المتابعين، أنّ «الأغنية حلوة أوي وصوت مى فاروق عظمة مفيش بعد كده»، كما قال آخر: «الأغنية عظيمة جدًا .. حقيقي محتاجين نسمع من الجمال والروعة دى تانى اللحن سحرى.. رجعنا للزمن الجميل.. زهقنا من المهرجانات والقرف اللى بيتقال فيها».

وكان عمرو مصطفى، قد قال إنه يهدف من أغنية افتكرلك إيه إحياء التراث والحفاظ على هويتنا المصرية والعربية، كما أنه سيطرح الأغنية بصوته الأسبوع المُقبل، مطالبًا جميع الأصوات الراقية والموهوبة غنائها لمعرفة مَن يستحق لقب ملكة الشرق، مؤكدًا أن الفنانة مي فاروق خارج المنافسة.