«بلاستيك بنك»: إعادة تدوير 500 مليون زجاجة قبل وصولها لنهر النيل

أكد أحمد عبدالعليم، المدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فيمؤسسة «بلاستيك بنك» العالمية، أن المؤسسة تمكنت من جمع أكثر من 500 مليون زجاجة بلاستيكية من مصر، أي ما يعادل تقريباً 10 ملايين جرام، حوالي 10 آلاف كيلوجرام، من البلاستيك.

وأضاف «عبدالعليم»، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الهدف من ذلك منع وصول البلاستيك إلى البحار ونهر النيل، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من ألفين شخص يعملون في تجميع المخلفات إذا أنهم مسجلين بالمنظومة، حتى الآن.

تجميع أكثر من 500 مليون زجاجة بلاستيكية

وتابع أن المؤسسة تهدف إلى أن تكون مصر خالية من المخلفات، ورفع كفاءة منظومة إعادة التدوير القائمة على منع وصول البلاستيك للبحار والأنهار والمساعدة على فرص العمل والتخفيف على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لجامعي المخلفات.

وأضاف المدير الإقليمي للمؤسسة أن فريق «بلاستيك بنك» في مصر تمكن من الوصول إلى عدد 29 مركزًا لتجميع المخلفات البلاستيكية، بسعة تجميع تصل إلى 5 ملايين كيلوجرام سنويًا، مشيراً إلى أن ما تم جمعه، حتى الآن، يصل إلى 500 مليون زجاجة بلاستيكية، قبل وصولها إلى مجرى نهر النيل، ومنه إلى البحر المتوسط.

دعم الاستثمارات في إعادة تدوير المخلفات

وتسعى الحكومة المصرية إلى دعم القطاع الخاص لتحقيق استثمارات واقتصاد أفضل، ودعم المؤسسات الاجتماعية الهادفة للحد من تفاقم مشكلة المخلفات البلاستيكية، وتعزيز ممارسات الاستدامة، إلى جانب تطبيق الاقتصاد الدائري، وبفضل هذا التوجه، تشكلت العديد من الشراكات الناجحة للحد من مشكلة التلوث بالبلاستيك، وتعزيز مبادرات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.