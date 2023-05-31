محافظ كفر الشيخ يكرم أبطال أفريقيا للمصارعة وتوأم الجمباز 

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ من لاعبي المصارعة أبطال أفريقيا ولاعبي تايكوندو مطوبس أبطال الجمهورية، وطفلتين توأم، بطلتا الجمهورية للعام الثاني على التوالي في الجمباز تحت 6 سنوات.

حضر التكريم اليوم اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، و وأعضاء مجلسي النواب اللواء سعيد عماره، والسيد شمس الدين، ومحمد الرفاعي، والدكتورة مها عبدالعاطي، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء برلمان الشباب، فى بداية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

إشادة من محافظ كفر الشيخ للاعبين

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالإنجاز الرياضي الذي حققه أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ودعمهم الكامل لأبطال المشروع في كافة اللعبات، وكرم اللاعب أحمد عبد الباري بطل منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة بالمحافظة، لحصوله على أول أفريقيا لمنافسات المصارعة الرومانية وزن 55 ك، بالبطولة الأفريقية لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق.

تكريم توأم فازتا ببطولة الجمهورية

وكرم محافظ كفر الشيخ الطفلتين التوأم تاليا وتالين حسام الدين، بطلتا الجمهورية للعام الثاني على التوالي لبطولة الجمهورية في لعبة الجمباز تحت 6 سنوات، وكرم اللاعب عمر حسين لاعب المنتخب وابن المشروع القومي للموهبة لحصوله على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية بتونس في منافسات تحت 17 سنة وزن 51 ك روماني، كما كرم الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، وكابتن ياسر صقر، مدرب المنتخب، ومدرب المشروع القومي للموهبة بالمحافظة و أبطال تايكوندو مطوبس ومدربهم لحصولهم على بطولة الجمهورية في بورسعيد والأبطال هم، اللاعب أحمد باسم، و السيد مرعى، و بشرى إسماعيل، كما كرم مدرب التايكوندو للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي كابتن محمود الشهاوي، جاء ذلك بحضور مصطفى غريب وكيل مديرية للشباب والرياضة بالمحافظة.

دعم القيادة السياسية ورعاية الموهوبين رياضياً

من جانبه وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لدعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لأبطال المشروع القومي واهتمامه بتكريم الأبطال الرياضيين مستقبل المنتخبات القومية فى كافة اللعبات، مشيراً إلى مساندة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ودعمهم الكامل للأبطال الرياضيين عامة والمشروع القومي خاصة في إطار دعم القيادة السياسية ورعاية الموهوبين رياضياً، وتضع الدولة المصرية ملف الرياضة وصناعة الأبطال الدوليين على رأس أولويات خطة التنمية الشاملة.