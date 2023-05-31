«جودة التعليم الأزهري»: «مجلس التدريب» سيوحد الرؤى ويحقق التكامل

قالت نادية طه، عضو لجنة جودة التعليم للتعليم الأزهري، إنّ التعليم الأزهري ذات طابع خاص، فهناك نحو 40 ألف طالب يتخرجون في الأزهر سنويا، ويكونوا سفراء لنا بالخارج، إضافة إلى وجود أكثر من 11 ألف معهد أزهر في جميع ربوع مصر.

مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ضمن موضوعات لجنة التعليم، أنّ إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيعمل على توحيد المقامات وتوحيد الرؤى، وسيكون هناك تكامل بين جميع أنواع التعليم.

واقترحت عضو لجنة جودة التعليم للتعليم الأزهري، تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، وتقديم تقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كل عام وليس كل عامين.