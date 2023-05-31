ضبط شخصين عرضا حياة المواطنين للخطر بحركات استعراضية أثناء قيادة سيارة

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنها رصدت مقطع فيديو ظهرت فيه سيارة نصف نقل، يقودها شخص يجلس أعلى الباب الأمامي، وآخر في الصندوق الخلفي، حال سيرها في دائرة قسم شرطة بدر، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين، يقيمان بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعد مواجهتهما اعترفا بارتكابها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.