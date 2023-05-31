«الداخلية» تضبط متهما ببيع آثار مقلدة.. و3 أشخاص في مشاجرة خلال 24 ساعة

كشفت مختلف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، ملابسات العديد من القضايا والجرائم التي شهدتها محافظات الجمهورية على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، لذا تستعرض «الوطن» أهم وأبرز حوادث اليوم التي كشفت عنها الوزارة عبر بياناتها الرسمية.

ترويج بيع آثار مقلدة على مواقع التواصل الاجتماعي

في محافظة الدقهلية، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص مقيم في المحافظة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاءه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلالها أنه يبيع قطع آثار أصلية، مستغلا طمع البعض في اقتناء القطع الأثرية والاتجار فيها.

وتبين من خلال تحقيقات الجهات الأمنية والقضائية أن المتهم كان يطلب من ضحاياه إيداع مبالغ مالية كبيرة فى عدة محافظ إلكترونية وذلك شرط اتمام الصفقة، ثم يستولي على تلك الأموال.

وعثرت الأجهزة بحوزته على جهاز «تابلت» يحتوي على العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بقطع أثرية فرعونية مقلدة، واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

إصابة شخصين بسلاح ناري في مشاجرة بالمقطم

وفي منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، كشفت أجهزة الأمن ملابسات إصابة شقيقين برش خرطوش في أنحاء متفرقة من الجسم، وتبين من خلال التحريات حدوث مشادة كلامية بينهما وبين طرف آخر هم 3 أشخاص، نتيجة خلافات بينهم حول الجيـرة، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، استعمل المتهمون خلالها فرد خرطوش وإصابة المجني عليهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عصابة سرقة الدراجات النارية والسيارات بالدقهلية

وفي المنصورة بمحافظة الدقهلية، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط 5 أشخاص متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة بتهمة تكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية من خلال أسلوب المغافلة.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتفاصيل الواقعة، وأنهم كرروا نفس الأسلوب في السرقة 3 مرات، وأرشدوا عن مركبتي توك توك، بالإضافة إلى سيارة مقطعة إلى أجزاء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.