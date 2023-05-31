نقل فعاليات زفاف ولي عهد الأردن عبر قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة

تتجه الأنظار غدا الخميس، إلى العاصمة الأردنية عُمان، التي ستشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، على الآنسة رجوة آل سيف، وسيقوم قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بنقل الزفاف الملكي على قناتي «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا لايف» على الهواء مباشرة.

الحكومة الأردنية تعلن عطلة رسمية في عموم البلاد

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد يوم غد الخميس، وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرا حتى الساعة السابعة مساء، لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان، حيث يعقد حفل عقد القران، وبالتالي الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، حيث بدأ توافد الضيوف منذ أمس لحضور مراسم الاحتفال.

الموكب الملكي الذي سينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من عدة مناطق في العاصمة عمّان، حيث سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب إلى جانب شاشات عرض خصصت في عدة مناطق ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف، وسيتم إرسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف إلى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الإعلامية (المركز الإعلامي).

مسار الموكب الملكي

مسار الموكب الملكي امتلأ بالأعلام وصور التهنئة بهذه المناسبة إلى جانب فعاليات تقام في الحدائق العامة والمراكز الثقافية احتفاء بزفاف ولي العهد وتستمر حتى انتهاء الزفاف.