تعرف على موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني وأبرز المراسم (صور)

يترقب الوطن العربي موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعقد قرانه، على السعودية رجوة آل سيف، ليودعا حياة العزوبية، فيما أقر الديوان الملكي الهاشمي اعتبار يوم زفاف الأمير عطلة رسمية للعاملين بالبلاد لتهيئة أجواء الاحتفال ومشاركة الجميع، خاصة أنه سيتم إذاعة حفل الزفاف في بث مباشر على شاشات ضخمة في الميادين والشوارع الرئيسية.

موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فإنَّ موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني، من المخطط أن يقام في الأول من يونيو المقبل، في قصر زهران التاريخي والذي شيد في عام 1957 ويعد رابع القصور الملكية، ويقع بالعاصمة «عمان».

موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني والاحتفالات الملكية

وأضافت الوكالة الأردنية في تقريرها اليوم الأحد، أنَّ موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني البالغ من العمر 29 عاماً، ينتظره الأردنيون في حالة فرح، خاصة وأن الأمير أكبر أبناء الملك عبد الله الثاني.

مراسم وموعد حفل زفاف ولي العهد الأردني

فيما أعلن الديوان الملكي الهاشمي منذ أيام، عن مراسم وموعد حفل زفاف ولي العهد الأردني، وأبرز المراسم توجه الموكب الملكي إلى قصر الحسينية بعد عقد القران مباشرةً، لاستقبال الضيوف وإقامة الولائم ومأدبة العشاء، والتي لن يكون متاحا تغطيتها من الإعلام.

حفل زفاف ولي العهد الأردني وتقاليد المملكة

وتحرص العائلة المالكة بعض المراسم قبل موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني، والتي تتوافق مع العادات والتقاليد المتوارثة، مثل ارتداء الأمير لـ«شماغ مهدب» الذي أهدته إليه سيدة مسنة من بلدة حرثا شمال البلاد بمناسبة قرب زواجه، كما تم استقباله بالزغاريد والأهازيج الأردنية الشعبية الخاصة بالأفراح.