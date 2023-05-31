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حزب الإصلاح والنهضة: «الأعلى للتعليم» سينسق بين الهيئات والاستراتيجيات

كتب:

محمد عزالدين
07:38 م | الأربعاء 31 مايو 2023
الدكتور هشام عبدالعزيز

الدكتور هشام عبدالعزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة للغاية لوضع استراتيجية واضحة للتعليم في مصر، بحيث يكون هناك تكامل كبير بعد وضع استراتيجيات متعددة، وبالتالي سيكون المجلس بمثابة «المايسترو» الذي سينسق ما بين الهيئات والاستراتيجيات المختلفة.

ملف التعليم أمن قومي مجتمعي

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن ملف التعليم أمن قومي مجتمعي، والمجلس يمثل انطلاقة لاستكمال مسيرة في الجمهورية الجديدة، مضيفا «قطعنا أشواطا كثيرة في البنية الأساسية، وحان الوقت لوضع استراتيجية للبنية التحتية التعليمية».

ولفت إلى أن مشروع القانون كامل ومتنوع، ويستهدف ردم الفجوة بين مخرجات التعليم والعمل، ويتطرق بسوق العمل الدولي وليس المحلي فقط، وهناك فرصة للشباب للمنافسة عالميا.

فلسفة شكل المجلس

وأوضح أنه من خلال المناقشات هناك بعض الأمور متعلقة بفلسفة شكل المجلس، وهل دوره سيكون استشارياً أم رقابياً، وهناك إجماع من الحضور بأن يكون المجلس عبارة عن مؤسسة عليا تخضع مباشرة لرئيس الجمهورية، للتنسيق بين الأجهزة.

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بقلم محمد عزالدين