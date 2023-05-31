5 تقاليد ملكية في حفل زفاف ولي العهد الأردني.. تعرف عليها

بكل لهفة واشتياق يترقب الوطن العربي موعد حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعقد قرانه، على خطيبته السعودية رجوة آل سيف، ليودعا حياة العزوبية، إذ تفصلنا ساعات قليلة عن حفل الزفاف الملكي، الذي سيتم إذاعته في بث مباشر على شاشات ضخمة في الميادين والشوارع الرئيسية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

العادات والتقاليد الملكية

عادات وتقاليد ملكية مختلفة يتم اتباعها في حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين، منها «الموكب الأحمر»، الذي يعد من أبرز العادات التي يتم تطبيقها في حفلات الزفاف الملكية الأردنية والذي بدأ ظهوره منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

الموكب الأحمر

يجوب «الموكب الأحمر» مجموعة من شوارع العاصمة الأردنية عمّان، انطلاقاً من قصر زهران إلى قصر الحسينية، ويتكون الموكب من 20 سيارة نوع «لاند روفر»، 14 سيارة منها تشارك في الموكب، و6 سيارات احتياط، وترافقها 10 دراجات نارية.

الولائم ومأدبة العشاء

إقامة الولائم ومأدبة العشاء من ضمن التقاليد التي يتم تحضيرها في حفل زفاف الأمير الحسين، ولي العهد الأردني ولكن لن يكون متاحا تغطيتها من الإعلام، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الهاشمي منذ أيام، حيث من المقرر أن يشهد حفل الزفاف الملكي عدد من الرؤساء والملوك من أنحاء العالم.

ويُعد «حمام العريس» من التقاليد الملكية الهاشمية في حفل زفاف ولي العهد الامير الحسين، والذي أقامه الأمير عمر بن فيصل في منزله، لابن عمه الأمير الحسين، ولي العهد الأردني، وذلك بمشاركة عدد من أقارب ورفاق الأمير في القوات المسلحة.

من ضمن العادات والتقاليد الملكية التي تم تحضيرها في حفل زفاف ولي العهد الأردني، إقامة ليلة سمر عسكرية للأمير، يتم فيها تقديم فقرات شعرية وغنائية ووصلة سامر «رقص وغناء تراثي» ودبكة شعبية، فضلا عن شد الحبل وتركيب الأسلحة وفكها.

البخور والقهوة العربية

البخور والقهوة العربية من ضمن العادات والتقاليد الأردنية، التي تم تقديمها احتفالاً بزفاف ولي العهد، كما أنها من أهم العادات والتقاليد التي يتم بها استقبال الضيوف، وتُعتبر عادة أردنية سعودية موجودة في كل المناسبات، بداية من الحنة، ووصولا إلى حفل الزفاف.

حفل زفاف ولي العهد الأردني

ينتظر الأردنيون حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، في حالة من الفرح، حيث شهدت الشوارع العديد من الاحتفالات، فيما أقر الديوان الملكي الهاشمي اعتبار يوم زفاف الأمير عطلة رسمية للعاملين بالبلاد، لتهيئة أجواء الاحتفال ومشاركة الجميع.