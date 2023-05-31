اقرأ غدا في عدد «الوطن».. بناء الإنسان بـ«التعليم»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

بناء الإنسان بـ«التعليم»

مناقشات واسعة لمشروع توحيد السياسات التعليمية استجابة لتوجيهات الرئيس

جلسة استثنائية لاستعراض قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.. و«رشوان»: الجميع له حق في الاعتراض

نواب «التنسيقية»: خطوة مهمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وسيعمل على سد الفجوة بين مخرجاتها وسوق العمل

«الوطن» تحتفي بدخول «العذراء وابنها» مصر

الرحلة المقدسة.. «مريم والمسيح» على أرض السلام

«مدبولي»: سنظل سندا للفلسطينيين وحقوقهم

توقيع بروتوكولات تعاون بين البلدين.. و«أشتية»: مصر حاضنة لقضيتنا ونحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت

25 نقطة مرت بها العائلة من سيناء إلى أسيوط واحتفالات بالمحافظات تشمل طريق الرحلة بالكامل

الجهاز يمنع لاعبي الأهلي من وسائل التواصل الاجتماعي قبل مواجهة الوداد

«أوسوريو» ينهي الجدل بشأن مصيره مع الزمالك و«الونش» في ألمانيا

طارق يحيى: سأشجع الأهلي في نهائي أفريقيا و«صلاح» الأفضل

البابا تواضروس: حريصون على تقديم رسائل قوية عن المسار.. وتشجيع زيارة مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع «رعد - 33»

التدريبات أظهرت الاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة

سامح سعد: لم ننتصر في حربنا ضد مرض السرطان.. وهناك علاجات مبشرة للغاية

الدولة تدعم شباب الباحثين.. ويجب العمل لإعادة من سافروا للخارج إلى الوطن

الصفحة الثانية

مناقشات واسعة لمشروع توحيد السياسات التعليمية استجابة لتوجيهات الرئيس

جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون «الوطنى الأعلى للتعليم»

المنسق العام: الجميع له الحق في الاعتراض على الأفكار التي جاءت بالمشروع.. و«التعليم العالي»: نوافق عليه مبدئيا والوزير سيطرح الملاحظات خلال أيام

«التخطيط»: الوزارة لديها برنامج لمتابعة الإصلاحات الهيكلية.. وتطوير التعليم الفني والتقني ضرورة سواء من جهة الوزراء أو القطاع الخاص

الصفحة الثالثة

نواب «التنسيقية» يدعمون مشروع القانون: خطوة مهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل

«أميرة»: سيعمل على سد الفجوة بين مخرجاته واحتياج سوق العمل.. و«دعاء»: مهمته ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة مواد الطلاب

«القناوي»: دليل جديد على أهمية الحوار الوطنى وجديته.. وتشكيله يتطلب وجود رئيس الوزراء ووزيري التعليم فقط

وكيل «تعليم الشيوخ»: سياسات «الأعلى للتعليم» تشمل تطوير المناهج.. ورفع كفاءة المدارس.. وتأهيل وتدريب المعلمين والطلاب

سليم عبدالرحمن: سيُحقّق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة

أستاذ «مناهج التدريس»: «المجلس» خطوة إيجابية وسيوحد السياسات ويجنّبنا الأخطاء

الصفحة الرابعة

مباحثات «مصرية - فلسطينية» لتعزيز التعاون بين البلدين.. و«مدبولي»: مصر ستظل داعما قويا وسندا للفلسطينيين

وزير التعليم العالي: لدينا 6 آلاف طالب فلسطيني في الجامعات المصرية.. وحريصون على تذليل كل الصعوبات والمشكلات أمامهم

سامح سعد: الدولة تدعم شباب الباحثين.. ولا بد من خطة للاحتفاظ بالعلماء وإعادة من سافروا إلى الوطن

مدير «بيولوجيا الأورام بـ 57357»: لم ننتصر في حربنا ضد السرطان.. وهناك علاجات مبشرة

قابلت «زويل» لأول مرة في مطعم وجلسنا 4 ساعات.. وتعلمت منه الإصرار والتخطيط والاهتمام بالتفاصيل.. و60% من المصريين أقل من 40 سنة لكن عمرهم الصحي أقصر من أقرانهم في العالم المتقدم

الصفحة الخامسة

«الوطن» تحتفى بذكرى دخول العذراء وابنها مصر والإقامة فيها 3 سنوات ونصف

الرحلة المقدّسة.. «مريم والمسيح» على أرض السلام

الصفحة السادسة

«رحلة معاناة ملأت الأرض بركة وجمالاً»

25 نقطة للمسار المقدس من سيناء حتى أسيوط

الرحلة بدأت عن طريق «رفح - العريش - الفرما».. وإنشاء كنائس وأديرة في العديد من المناطق أصبحت الآن مقصدا سياحيا ودينيا مهما

البابا تواضروس: حريصون على تقديم رسائل قوية عن المسار وتشجيع زيارة مصر

فلكلور شعبي وطقس ديني احتفالاً بالرحلة المقدسة: «مُبَارَكٌ شَعْبِى مِصْر»

احتفالات «الأرثوذكسية» تبدأ من نهر النيل بالمعادي.. و«الكاثوليكية» عبر شجرة مريم بالمطرية.. و«القمص جورج»: «شجرة مريم» ضمن مسار حج المسيحيين الأفارقة

احتفالات المحافظات: تطوير طرق ومواكب استعراضية.. وعروض مسرحية وترانيم

«أسيوط»: عمل بوابات وجداريات.. و«المنيا»: دير جبل الطير من أشهر المواقع الدينية.. و«كفر الشيخ»: رفع كفاءة طريق الرحلة ووضع برجولات خشبية مجهزة

أسقف «السكة الحديد»: اهتمام كبير بتنمية المسار وتسجيله على الخريطة العالمية لـ«اليونيسكو»

الأنبا مارتيروس: الرحلة أظهرت كرم المصريين مع «المسيح وأمه»

الصفحة السابعة

تطوير «المسار»: ترميم الكنائس والأديرة وتسجيل على قوائم «اليونيسكو»

مسؤول ملف الرحلة: نستهدف جذب 15 مليون سائح سنويا.. ونقاط المسار يمكن زيارتها على مدار العام ما يؤدي للقضاء على موسمية السياحة

تسجيل «المسار» على قوائم التراث الإنساني العالمي.. وإعداد ملف لتوثيق وتسجيل الممارسات الشعبية بجميع المحطات

«الثقافة»: وثّقنا عيد دخول العائلة المقدسة والاحتفالية الكبرى بصوم العذراء بأغسطس

صحف العالم: مصر لديها «القدس الثانية» والاحتفالات تجمع المسلمين والأقباط

«نيفين»: تسجيلها رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التي احتضنت العائلة وأعادت إحياء مسارها

«بي بي سي»: الرحلة تتمتع بمكانة خاصة في الموروث الجمعي المصري و«إل باييس»: محطة بارزة في الدول العربية

د. شريف صلاح: «المسار» تراث يخص المصريين جميعاً ويضم احتفالات متوارثة منذ آلاف السنين

مسئول بـ«اليونيسكو»: إدراج الاحتفالات على لائحة المنظمة يحفظ تراثنا

الصفحة الثامنة

«أوسوريو» يحسم مصيره مع الزمالك.. و«شتى» يعود للصورة

ممنوعات 4 يونيو

تحذير لاعبى الأهلى من التواصل الاجتماعى قبل مواجهة الوداد.. و«أشرف» يحسم مصيره

الوداد يفقد «بن عيادة» بنهائى أفريقيا.. البعثة توجد بفندقين فى القاهرة.. ومفاوضات لتجديد عقد 5 لاعبين

لاعب ومدرب الزمالك الأسبق في ضيافة «الوطن»: «صلاح» أفضل لاعب مصري عبر التاريخ.. المعلم «شحاتة» كان سابق عصره.. و«كهربا وزيزو» الأحسن في الدورى حاليا

طـارق يحيي: سأشجع الأهلي في نهائي أفريقيا