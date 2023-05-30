اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي في اختبارات وظائف التعليم: نتبع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر
كتب:
محمد عزالدين
07:17 م | الثلاثاء 30 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد جريدة «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي: نتبع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر وتأهيلها
- المصريون في الخارج «شركاء الحلم الكبير»
- «الوطن» ترصد مقترحات ومطالب الجاليات بعد دعوتهم للمشاركة
- «سند العرب».. رعاية مصرية لمصالح الفلسطينيين
- هالة صدقي في ندوة «الوطن»: «صفصف» أبكتني وهي نموذج للمرأة المصرية القوية.. ومكالمة «صلاح» خضتني.. و«رمضان» قدوة للشباب واستفدت من جمهوره
- «البترول»: افتتاح توسعات حقل «شمال جيسوم» بالصحراء الشرقية
- «فيفا» يطالب الأهلي بفحص طبي على لاعبيه بعد تأهله لنهائي إفريقيا
- رئيس شركة «صيصان مصر»: الكيانات الكبيرة تسيطر على صناعة الدواجن ولديها القدرة على الاستمرار.. والسمسار دوره محدود
الصفحة الثانية
- «سند العرب».. رعاية مصرية لمصالح الفلسطينيين
- سياسيون: الزيارة تفتح آفاقا جديدة للتبادل الاقتصادي والتجاري
- أمين سر حركة فتح بالقاهرة: مصر عمود الخيمة للوطن العربي والسند الأساسي لقضيتنا
الصفحة الثالثة
- المصريون بالخارج «شركاء الحلم الكبير»
- ترحيب بدعوة المشاركة في الحوار الوطني
الصفحة الرابعة
- إشادات واسعة بدعوة المصريين بالخارج للمشاركة: ضلع أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية
- نائب رئيس الجالية بالسعودية: نطالب بإطلاق وثيقة تأمين صحية لعلاج العائدين
- عضو مجلس «فرساي» في فرنسا: سعداء بالمشاركة وندعو لإنشاء صندوق طوارئ للمغتربين
الصفحة الخامسة
- 5 مبادرات حكومية وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الطيور المهاجرة لزيادة الارتباط مع الوطن الأم
- رئيس الجالية في ألمانيا: ضلع من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية ويمثلون 12% من الشعب
- رئيس بيت المصريين بالسويد: نطالب بتمثيل حقيقي في المجالس التشريعية لنقل المشكلات
الصفحة السادسة
- 89 عاما على انطلاق البث الأول للإذاعة: هنا القاهرة
- «الأعلى للثقافة» يعلن الفائزين بجوائز الدولة
- وزير الكهرباء: أولوية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية
- مقال رأي لـ رفعت رشاد بعنوان: المتحف المصري الكبير
الصفحة السابعة
- رئيس شركة صيصان مصر: الكيانات الكبيرة تسيطر على صناعة الدواجن ولديها القدرة على الاستمرار.. والسمسار دوره محدود
- خبير صناعة الدواجن: السوق تشهد توافر الخامات ولا بد من وجود حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة
- «الزراعة»: ملتزمون بدعم جهود تنفيذ برنامج التنمية في إفريقيا
- خبير: المحاصيل الاستراتيجية ستعيد التوازن للسوق
- مقال رأي لـ الدكتور كمال الدسوقي بعنوان: فن إدارة الأزمة
الصفحة الثامنة
هالة صدقي: «صفصف» أبكتني.. ومكالمة محمد صلاح «خضتني».. ومحمد رمضان قدوة للشباب واستفدت من جمهوره
- محمد سامي فتح أمامي الباب للارتجال.. وصلاح السعدني بصحة جيدة وتواصلت معه قبل 3 أشهر.. ونور الشريف قاطعني بعد الاعتذار عن مسلسل من بطولته
- تعرضت لظلم بين.. وجمهور السوشيال ميديا «رجع لي حقي».. وحنان مطاوع ممثلة عظيمة ولكن مهدور حقها.. وحذرت «رمضان» من تقديم السيرة الذاتية لأحمد زكي