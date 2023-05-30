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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي في اختبارات وظائف التعليم: نتبع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر

كتب:

محمد عزالدين
07:17 م | الثلاثاء 30 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد جريدة «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد جريدة «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: نتبع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر وتأهيلها

- المصريون في الخارج «شركاء الحلم الكبير»

- «الوطن» ترصد مقترحات ومطالب الجاليات بعد دعوتهم للمشاركة

- «سند العرب».. رعاية مصرية لمصالح الفلسطينيين

- هالة صدقي في ندوة «الوطن»: «صفصف» أبكتني وهي نموذج للمرأة المصرية القوية.. ومكالمة «صلاح» خضتني.. و«رمضان» قدوة للشباب واستفدت من جمهوره

- «البترول»: افتتاح توسعات حقل «شمال جيسوم» بالصحراء الشرقية

- «فيفا» يطالب الأهلي بفحص طبي على لاعبيه بعد تأهله لنهائي إفريقيا

- رئيس شركة «صيصان مصر»: الكيانات الكبيرة تسيطر على صناعة الدواجن ولديها القدرة على الاستمرار.. والسمسار دوره محدود

 

الصفحة الثانية

- «سند العرب».. رعاية مصرية لمصالح الفلسطينيين

- سياسيون: الزيارة تفتح آفاقا جديدة للتبادل الاقتصادي والتجاري

- أمين سر حركة فتح بالقاهرة: مصر عمود الخيمة للوطن العربي والسند الأساسي لقضيتنا

 

الصفحة الثالثة

- المصريون بالخارج «شركاء الحلم الكبير»

- ترحيب بدعوة المشاركة في الحوار الوطني

 

الصفحة الرابعة

- إشادات واسعة بدعوة المصريين بالخارج للمشاركة: ضلع أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية

- نائب رئيس الجالية بالسعودية: نطالب بإطلاق وثيقة تأمين صحية لعلاج العائدين

- عضو مجلس «فرساي» في فرنسا: سعداء بالمشاركة وندعو لإنشاء صندوق طوارئ للمغتربين

 

الصفحة الخامسة

- 5 مبادرات حكومية وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الطيور المهاجرة لزيادة الارتباط مع الوطن الأم

- رئيس الجالية في ألمانيا: ضلع من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية ويمثلون 12% من الشعب

- رئيس بيت المصريين بالسويد: نطالب بتمثيل حقيقي في المجالس التشريعية لنقل المشكلات

 

الصفحة السادسة

- 89 عاما على انطلاق البث الأول للإذاعة: هنا القاهرة

- «الأعلى للثقافة» يعلن الفائزين بجوائز الدولة

- وزير الكهرباء: أولوية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية

- مقال رأي لـ رفعت رشاد بعنوان: المتحف المصري الكبير

 

الصفحة السابعة

- رئيس شركة صيصان مصر: الكيانات الكبيرة تسيطر على صناعة الدواجن ولديها القدرة على الاستمرار.. والسمسار دوره محدود

- خبير صناعة الدواجن: السوق تشهد توافر الخامات ولا بد من وجود حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة

- «الزراعة»: ملتزمون بدعم جهود تنفيذ برنامج التنمية في إفريقيا

- خبير: المحاصيل الاستراتيجية ستعيد التوازن للسوق

- مقال رأي لـ الدكتور كمال الدسوقي بعنوان: فن إدارة الأزمة

 

الصفحة الثامنة

هالة صدقي: «صفصف» أبكتني.. ومكالمة محمد صلاح «خضتني».. ومحمد رمضان قدوة للشباب واستفدت من جمهوره

- محمد سامي فتح أمامي الباب للارتجال.. وصلاح السعدني بصحة جيدة وتواصلت معه قبل 3 أشهر.. ونور الشريف قاطعني بعد الاعتذار عن مسلسل من بطولته

- تعرضت لظلم بين.. وجمهور السوشيال ميديا «رجع لي حقي».. وحنان مطاوع ممثلة عظيمة ولكن مهدور حقها.. وحذرت «رمضان» من تقديم السيرة الذاتية لأحمد زكي

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