اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي في اختبارات وظائف التعليم: نتبع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: نتبع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر وتأهيلها

- المصريون في الخارج «شركاء الحلم الكبير»

- «الوطن» ترصد مقترحات ومطالب الجاليات بعد دعوتهم للمشاركة

- «سند العرب».. رعاية مصرية لمصالح الفلسطينيين

- هالة صدقي في ندوة «الوطن»: «صفصف» أبكتني وهي نموذج للمرأة المصرية القوية.. ومكالمة «صلاح» خضتني.. و«رمضان» قدوة للشباب واستفدت من جمهوره

- «البترول»: افتتاح توسعات حقل «شمال جيسوم» بالصحراء الشرقية

- «فيفا» يطالب الأهلي بفحص طبي على لاعبيه بعد تأهله لنهائي إفريقيا

- رئيس شركة «صيصان مصر»: الكيانات الكبيرة تسيطر على صناعة الدواجن ولديها القدرة على الاستمرار.. والسمسار دوره محدود

الصفحة الثانية

- «سند العرب».. رعاية مصرية لمصالح الفلسطينيين

- سياسيون: الزيارة تفتح آفاقا جديدة للتبادل الاقتصادي والتجاري

- أمين سر حركة فتح بالقاهرة: مصر عمود الخيمة للوطن العربي والسند الأساسي لقضيتنا

الصفحة الثالثة

- المصريون بالخارج «شركاء الحلم الكبير»

- ترحيب بدعوة المشاركة في الحوار الوطني

الصفحة الرابعة

- إشادات واسعة بدعوة المصريين بالخارج للمشاركة: ضلع أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية

- نائب رئيس الجالية بالسعودية: نطالب بإطلاق وثيقة تأمين صحية لعلاج العائدين

- عضو مجلس «فرساي» في فرنسا: سعداء بالمشاركة وندعو لإنشاء صندوق طوارئ للمغتربين

الصفحة الخامسة

- 5 مبادرات حكومية وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الطيور المهاجرة لزيادة الارتباط مع الوطن الأم

- رئيس الجالية في ألمانيا: ضلع من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية ويمثلون 12% من الشعب

- رئيس بيت المصريين بالسويد: نطالب بتمثيل حقيقي في المجالس التشريعية لنقل المشكلات

الصفحة السادسة

- 89 عاما على انطلاق البث الأول للإذاعة: هنا القاهرة

- «الأعلى للثقافة» يعلن الفائزين بجوائز الدولة

- وزير الكهرباء: أولوية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية

- مقال رأي لـ رفعت رشاد بعنوان: المتحف المصري الكبير

الصفحة السابعة

- رئيس شركة صيصان مصر: الكيانات الكبيرة تسيطر على صناعة الدواجن ولديها القدرة على الاستمرار.. والسمسار دوره محدود

- خبير صناعة الدواجن: السوق تشهد توافر الخامات ولا بد من وجود حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة

- «الزراعة»: ملتزمون بدعم جهود تنفيذ برنامج التنمية في إفريقيا

- خبير: المحاصيل الاستراتيجية ستعيد التوازن للسوق

- مقال رأي لـ الدكتور كمال الدسوقي بعنوان: فن إدارة الأزمة

الصفحة الثامنة

هالة صدقي: «صفصف» أبكتني.. ومكالمة محمد صلاح «خضتني».. ومحمد رمضان قدوة للشباب واستفدت من جمهوره

- محمد سامي فتح أمامي الباب للارتجال.. وصلاح السعدني بصحة جيدة وتواصلت معه قبل 3 أشهر.. ونور الشريف قاطعني بعد الاعتذار عن مسلسل من بطولته

- تعرضت لظلم بين.. وجمهور السوشيال ميديا «رجع لي حقي».. وحنان مطاوع ممثلة عظيمة ولكن مهدور حقها.. وحذرت «رمضان» من تقديم السيرة الذاتية لأحمد زكي